ЗАМАНА - В Дагестане ООО «Нива» планирует поставлять рис в Египет

В Дагестане ООО «Нива» планирует поставлять рис в Египет

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28 апреля, 2020. Вторник 12:21
В Дагестане ООО «Нива» планирует поставлять рис в Египет

По заявлению генерального директора ООО «Нива» Загидина Касумова, в текущем году площадь посевов риса возрастет на 200 га.

В Дагестане ООО «Нива» планирует поставлять рис в Египет
Экономика

На данный момент рис из хозяйства доставляется в другие регионы страны и в Азербайджан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан. Идут переговоры по поставке риса в Египет, для чего организации нужно довести объемы производства до 7 тысяч тонн.

По заявлению Касумова, в 2019 году хозяйство произвело 10 тысяч тонн сырца. Из-за увеличения площади, в текущем году в планах увеличение валового сбора, а для начала поставок в Египет необходимо дополнительно отстроить новые рисовые чеки.

Помимо этого, организация собирается открыть торговые дома в Южном Дагестане, Махачкале, Дербенте, Избербаше, Хасавюрте и в других городах регионах.

 

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