На данный момент рис из хозяйства доставляется в другие регионы страны и в Азербайджан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан. Идут переговоры по поставке риса в Египет, для чего организации нужно довести объемы производства до 7 тысяч тонн.
По заявлению Касумова, в 2019 году хозяйство произвело 10 тысяч тонн сырца. Из-за увеличения площади, в текущем году в планах увеличение валового сбора, а для начала поставок в Египет необходимо дополнительно отстроить новые рисовые чеки.
Помимо этого, организация собирается открыть торговые дома в Южном Дагестане, Махачкале, Дербенте, Избербаше, Хасавюрте и в других городах регионах.