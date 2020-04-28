В Дагестане ООО «Нива» планирует поставлять рис в Египет

По заявлению генерального директора ООО «Нива» Загидина Касумова, в текущем году площадь посевов риса возрастет на 200 га.

На данный момент рис из хозяйства доставляется в другие регионы страны и в Азербайджан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан. Идут переговоры по поставке риса в Египет, для чего организации нужно довести объемы производства до 7 тысяч тонн.

По заявлению Касумова, в 2019 году хозяйство произвело 10 тысяч тонн сырца. Из-за увеличения площади, в текущем году в планах увеличение валового сбора, а для начала поставок в Египет необходимо дополнительно отстроить новые рисовые чеки.

Помимо этого, организация собирается открыть торговые дома в Южном Дагестане, Махачкале, Дербенте, Избербаше, Хасавюрте и в других городах регионах.