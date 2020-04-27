Об этом пишет официальный сайт ТАСС.
По сведениям ТАСС, в этот перечень попали больше 100 региональных организаций. Подробнее можно прочитать тут.
Обновлен список системообразующих предприятий Республики Дагестан.
Об этом пишет официальный сайт ТАСС.
По сведениям ТАСС, в этот перечень попали больше 100 региональных организаций. Подробнее можно прочитать тут.
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