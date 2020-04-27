В Дагестане свыше 100 предприятий признаны системообразующими

В перечень системообразующих предприятий, которые имеют крайне важное значение для региона, включено свыше сотни предприятий и организаций, которые представляют восемь отраслевых областей: АПК, ТЭК и ЖКХ, транспорт, здравоохранение, промышленность, связь, торговля, строительство и дорожное хозяйство. Данную информацию предоставили в пресс-службе Министерства экономики и территориального развития республики.