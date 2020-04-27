В перечень системообразующих предприятий, которые имеют крайне важное значение для региона, включено свыше сотни предприятий и организаций, которые представляют восемь отраслевых областей: АПК, ТЭК и ЖКХ, транспорт, здравоохранение, промышленность, связь, торговля, строительство и дорожное хозяйство. Данную информацию предоставили в пресс-службе Министерства экономики и территориального развития республики.
Перечень утвердил оперативный штаб, который обеспечивает развитие области экономики и соцстабильность.
Глава Министерства экономики и территориального развития региона Гаджи Султанов подчеркнул, что министерством еженедельно исследуется состояние экономики и финансовой сферы системообразующих организаций в РД, чтобы своевременно среагировать на любые отклонения в развитии организаций и предприятий.