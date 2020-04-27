ЗАМАНА - В Дагестане свыше 100 предприятий признаны системообразующими

В Дагестане свыше 100 предприятий признаны системообразующими

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27 апреля, 2020. Понедельник 00:00
В Дагестане свыше 100 предприятий признаны системообразующими

В перечень системообразующих предприятий, которые имеют крайне важное значение для региона, включено свыше сотни предприятий и организаций, которые представляют восемь отраслевых областей: АПК, ТЭК и ЖКХ, транспорт, здравоохранение, промышленность, связь, торговля, строительство и дорожное хозяйство. Данную информацию предоставили в пресс-службе Министерства экономики и территориального развития республики.

В Дагестане свыше 100 предприятий признаны системообразующими
Экономика

Перечень утвердил оперативный штаб, который обеспечивает развитие области экономики и соцстабильность. 

Глава Министерства экономики и территориального развития региона Гаджи Султанов подчеркнул, что министерством еженедельно исследуется состояние экономики и финансовой сферы системообразующих организаций в РД, чтобы своевременно среагировать на любые отклонения в развитии организаций и предприятий.

 

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