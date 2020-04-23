Несмотря на сложную коронавирусную атмосферу, реализация проектов не приостанавливается, и строительство идет своим ходом.
В Дагестане продолжают реализацию инвестиционных проектов
- Автор Мадина
- 23 апреля, 2020. Четверг 16:14
22 апреля Гаджи Султанов – министр экономики и территориального развития РД, проверил, как идет ход реализации инвестиционных проектов на инвестплощадке «Уйташ» в Каспийске. Сведения об этом опубликованы на сайте Минэкономразвития Дагестана.
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