ЗАМАНА - В Дагестане продолжают реализацию инвестиционных проектов

В Дагестане продолжают реализацию инвестиционных проектов

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23 апреля, 2020. Четверг 16:14
В Дагестане продолжают реализацию инвестиционных проектов

22 апреля Гаджи Султанов – министр экономики и территориального развития РД, проверил, как идет ход реализации инвестиционных проектов на инвестплощадке «Уйташ» в Каспийске. Сведения об этом опубликованы на сайте Минэкономразвития Дагестана.

В Дагестане продолжают реализацию инвестиционных проектов
Экономика

Несмотря на сложную коронавирусную атмосферу, реализация проектов не приостанавливается, и строительство идет своим ходом.

 

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