ЗАМАНА - В Дагестане выросли цены на продовольственные товары

В Дагестане выросли цены на продовольственные товары

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23 апреля, 2020. Четверг 00:28
В Дагестане выросли цены на продовольственные товары

В соответствии с данными территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РД, с 14 по 20 апреля в регионе подорожали продовольственные товары.

В Дагестане выросли цены на продовольственные товары
Экономика

Так, всего за неделю на 7,4% повысилась стоимость лука репчатого, яблоки выросли в цене на 4,6%, картофель подорожал на 2,2%. Поднялась цена на 2,5% на огурцы и помидоры свежие. Одновременно с этим на 3,1% стала дешевле капуста белокочанная свежая.

Среди прочих продуктов питания на 2,2% стала дороже крупа гречневая-ядрица, чай черный байховый подорожал на 1,6%, сметана — на 1,5%.

Более подробную информацию об изменениях цен на товары можно прочесть на официальном сайте РИА "Дагестан".

 

 

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