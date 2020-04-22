В Дагестане Россети установят абонентам более 42 тысяч «умных» счётчиков

Всего компания планирует установить 100 тысяч подобных приборов, 42 тысячи из них установят в Республике Дагестан. Вся деятельность пройдёт согласно корпоративной инвестиционной программе, рассчитанной до 2030 года. На данные цели компания планирует вложить инвестиции размером в 12 млрд рублей.