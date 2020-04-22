ЗАМАНА - В Дагестане Россети установят абонентам более 42 тысяч «умных» счётчиков

В Дагестане Россети установят абонентам более 42 тысяч «умных» счётчиков

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22 апреля, 2020. Среда 00:06
В Дагестане Россети установят абонентам более 42 тысяч «умных» счётчиков

Россети Северный Кавказ в 2020 году планирует провести объёмную работу по оснащению потребителей универсальными умными приборами учёта используемой электроэнергии.

В Дагестане Россети установят абонентам более 42 тысяч «умных» счётчиков
Экономика

Всего компания планирует установить 100 тысяч подобных приборов, 42 тысячи из них установят в Республике Дагестан. Вся деятельность пройдёт согласно корпоративной инвестиционной программе, рассчитанной до 2030 года. На данные цели компания планирует вложить инвестиции размером в 12 млрд рублей.

 

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