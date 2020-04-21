Представители администрации города Кизилюрта, в соответствии с поручением мэра города Малика Патахова, выполнили проверку соблюдения работниками магазинов рекомендаций, которые должны препятствовать распространению коронавиусной инфекции. Также была проведена проверка наличия необходимых продуктов питания. В ходе проверочных мероприятий сотрудники городской администрации посетили 5 супермаркетов, наиболее известных среди населения.

В каждом из них сотрудники пребывали на рабочем месте согласно инструкциям Роспотребнадзора.

Каждая торговая точка была маркирована ограничительными знаками у кассы, которые обозначают покупателям нужную локацию для того, чтобы сохранять безопасную дистанцию.

При осмотре полок выяснилось, что дефицита товаров нет.