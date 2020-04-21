В магазинах Кизилюрта поверили соблюдение правил профилактики COVID-19
- Автор Габи
- 21 апреля, 2020. Вторник 15:00
Представители администрации города Кизилюрта, в соответствии с поручением мэра города Малика Патахова, выполнили проверку соблюдения работниками магазинов рекомендаций, которые должны препятствовать распространению коронавиусной инфекции. Также была проведена проверка наличия необходимых продуктов питания. В ходе проверочных мероприятий сотрудники городской администрации посетили 5 супермаркетов, наиболее известных среди населения.
В каждом из них сотрудники пребывали на рабочем месте согласно инструкциям Роспотребнадзора.
Каждая торговая точка была маркирована ограничительными знаками у кассы, которые обозначают покупателям нужную локацию для того, чтобы сохранять безопасную дистанцию.
При осмотре полок выяснилось, что дефицита товаров нет.
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