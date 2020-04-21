Дабы решить проблему напряженности на рынке труда в Дагестане из-за введения на предприятиях и организациях режимов частичной занятости сотрудников или вообще простоем из-за введенных мер по недопущению распространения коронавируса по территории региона Министерство труда и социального развития Дагестана прорабатывает вопрос участия дагестанских работодателей в реализации дополнительных мероприятий антикризисного характера. Об этом пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В частности, для работников организаций, которые могут остаться без работы, предлагается временная занятость из расчета 15 793 рубля на одного человека сроком до девяти месяцев. Той же категории сотрудников и на аналогичных условиях предлагается участие в общественных работах сроком до шести месяцев. Этой же категории работников предлагается опережающее профобучение из расчета 25 000 рублей на человека.

В качестве мер по поддержке работодателей предлагается частичное возмещение расходов на оплату труда работников, уволенных из других предприятий, выпускников и людей без работы из расчета 15 793 рубля на одного работника до трех месяцев. И стимулирующие средства из расчета 60 000 рублей за организацию каждого из дополнительных рабочих мест для людей без работы. Подробнее можно прочитать тут.