ЗАМАНА - Дагестанскую сетевую компанию возглавил новый директор

Дагестанскую сетевую компанию возглавил новый директор

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21 апреля, 2020. Вторник 00:00
Дагестанскую сетевую компанию возглавил новый директор

Во главе Дагестанской сетевой компании стал Андрей Меделянов. Его представление в должности прошло накануне с участием генерального директора «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова.

Дагестанскую сетевую компанию возглавил новый директор
Экономика

Иванов подчеркнул богатый опыт Меделянова в отрасли. До этого он был во главе «Россети Сибирь» – «Горно-Алтайские электрические сети», а в области электроэнергетики специализируется более 35 лет.

 

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