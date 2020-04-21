Дагестанскую сетевую компанию возглавил новый директор

Во главе Дагестанской сетевой компании стал Андрей Меделянов. Его представление в должности прошло накануне с участием генерального директора «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова.

Иванов подчеркнул богатый опыт Меделянова в отрасли. До этого он был во главе «Россети Сибирь» – «Горно-Алтайские электрические сети», а в области электроэнергетики специализируется более 35 лет.