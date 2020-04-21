Иванов подчеркнул богатый опыт Меделянова в отрасли. До этого он был во главе «Россети Сибирь» – «Горно-Алтайские электрические сети», а в области электроэнергетики специализируется более 35 лет.
Дагестанскую сетевую компанию возглавил новый директор
- Автор Габи
- 21 апреля, 2020. Вторник 00:00
Во главе Дагестанской сетевой компании стал Андрей Меделянов. Его представление в должности прошло накануне с участием генерального директора «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова.
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