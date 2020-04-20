Минтруд Дагестана разъяснил ситуацию по безработице в республике

Некоторые паблики в соцсетях дагестанского сегмента разместили информацию о том, что количество безработных в Дагестане быстро растёт, но при детальном рассмотрении вопроса такие данные оказались не совсем правильными. Относительно этой ситуации дали комментарии в Минтруда РД.

Согласно информации, представленной министерством, регистрируют безработных граждан органы госслужбы занятости населения, то есть центрами занятости населения по месту жительства гражданина.

В ведомстве пояснили, что с 1 по 17 апреля 2020 года заявления о постановке на учёт в дистанционном режиме были поданы примерно 3 тыс. гражданами, оставшихся без работы. Их признают безработными в установленном порядке с назначением им пособия по безработице.

На 17 апреля 2020 года в органах службы занятости находится на регистрационном учёте 20,6 тыс. безработных, что идёт в соответствии с многолетними значениями. Прирост по данному показателю за первую половину апреля приравнивается к примерно 600 человек.

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