Список предпринимателей, желающих возобновить деятельность, ежедневно увеличивается

Согласно распоряжению Главы Дагестана Владимира Васильева от 8 апреля в регионе проводится активная работа по выдаче разрешений организациям, которые претендуют на работу во время ограничительных мер. Предприниматели могут подать соответствующую заявку в Роспотребнадзор РД на сайте ведомства, а также на портале «Мой Дагестан».

Известно, что трудности при заполнении заявки появляются только у тех заявителей, которые не дружат с компьютером. Но и в данном случае проблему решить легко: работники регионального Роспотребнадзора помогают заполнить форму в самом учреждении.