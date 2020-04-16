Список предпринимателей, желающих возобновить деятельность, ежедневно увеличивается
- Автор Габи
- 16 апреля, 2020. Четверг 14:21
Согласно распоряжению Главы Дагестана Владимира Васильева от 8 апреля в регионе проводится активная работа по выдаче разрешений организациям, которые претендуют на работу во время ограничительных мер. Предприниматели могут подать соответствующую заявку в Роспотребнадзор РД на сайте ведомства, а также на портале «Мой Дагестан».
Ни одного обращения относительно трудностей, возникающих при заполнении заявки в Роспотребнадзор, не выявлено.
Предприниматели, которые уже прошли данную процедуру также не сообщили о возникновении каких-либо сложностей.
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