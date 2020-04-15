Дагестанский бизнес получает разрешение на работу в период самоизоляции
- Автор Габи
- 15 апреля, 2020. Среда 21:44
Глава республики Владимир Васильев утвердил перечень организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239. В связи с этим в регионе запустили портал, где предприниматели, которые вошли в перечень могут подать заявку в Роспотребнадзор РД.
Так, стало известно, что группа компаний "АС" получила акт санитарно-эпидемиологического обследования, который свидетельствует о том, что на предприятиях компании сформированы все необходимые условия для того, чтобы предотвратить заражение сотрудников коронавирусом, и в настоящий момент компания работает в обычном режиме.
В свою очередь, представитель компании «СУОР2», которая занимается выпуском корпусной мебели, сообщил о том, что требуемый акт они еще не получили, но ждут пока юрист разрешит данный вопрос.
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