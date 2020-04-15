Президентские выплаты - кому положено и как оформить

Коронавирус - самое популярное слово за последний месяц. И каких только теорий заговоров я не слышал в эти дни. Но факт остается фактом, этот вирус изменил нашу жизнь. На многие вещи мы стали смотреть по-иному, и я надеюсь, что это пойдет нам только на пользу. Но не стоит забывать и о хлебе насущном. Конечно, в нашей многомиллионной стране трудно получить поддержку всем и сразу - просто потому, что так надо. И любые инициативы власти должны быть оформлены законодательно. Но самое важное для многих – это дети. Как быть тем, у кого нет работы, а еще кормить детей. А если их много?

Я расскажу из собственного опыта. Для безработных сейчас упростилась процедура постановки на учет. Заходим на портал «Работа в России». Просто наберите в браузере и в списке первым появится сайт - https://trudvsem.ru И все. Теперь надо авторизоваться с помощью Госуслуг. Нет учетки в госуслугах? Потребуется еще пять минут и вас зарегистрируют. Вам необходимо под рукой иметь ваши документы. Никаких сканов и справок не требуется. Просто заносите свои данные.

После авторизации необходимо заполнить резюме. Выберите работу, которую вам будут искать. И даже могут пригласить после дистанционного собеседования. Не найдут? Тогда будете получать пособия по безработице. Такой упрощенный порядок введен до 31 декабря 2020 года. Кроме того, с апреля текущего года по поручению Президента РФ Владимира Путина в России был увеличен максимальный размер пособия по безработице с 8 тыс. рублей до 12130 рублей в месяц.

А теперь ситуация, когда у вас в семье дети до трех лет. На каждого ребенка полагается по 5 тысяч рублей. Но как их оформить? Все так же легко и просто. Нужно зайти на сайт Пенсионного фонда РФ по адресу- http://www.pfrf.ru в личный кабинет гражданина. Авторизация происходит через портал госуслуги. Но в связи с огромным количеством запросов, сайт иногда пишет, что недоступно. Нужно просто нажать обновить или зайти рано утром, когда людей на сайте меньше. Заходим в раздел «Материнский капитал» и подать заявление о предоставлении дополнительной ежемесячной выплаты. Не имеет значение истратили вы свой маткапитал или собираетесь. Эти деньги выплачиваются дополнительно тем лицам, которые имели или имеют право на «Материнский капитал».

Написать более подробно об этом, меня сподвигло бесконечное количество вопросов, после публикации поста в фейсбук о том, что и как я сделал в эти выходные. И не нужно говорить, что государство ничего не делает. Просто необходимо немного времени выделить и оформить все самому. Но если у человека нет возможности или навыков работы на подобных ресурсах, то можно зайти через мобильный телефон на сайт МФЦ и записаться на прием. В нужный день приходите в МФЦ и Вам обязательно помогут.

Будьте здоровы и берегите себя и своих родных! По возможности оставайтесь дома!