Более 2,5 тысяч новых объектов Дагестана получили энергию с начала 2020 года

Автор Габи

Компания «Россети Северный Кавказ» с начала текущего года только на территории Республики Дагестан получила заявки на присоединение 2,6 тысяч новых объектов.