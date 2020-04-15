В общем по регионам Северного Кавказа число поданных заявок на техприсоединение приравнивается к 6,6 тысячи.
В число объектов, изъявивших желание присоединиться к сетям, входят объекты агропромышленного комплекса, соцобъекты, жилые дома.
Компания «Россети Северный Кавказ» с начала текущего года только на территории Республики Дагестан получила заявки на присоединение 2,6 тысяч новых объектов.
В общем по регионам Северного Кавказа число поданных заявок на техприсоединение приравнивается к 6,6 тысячи.
В число объектов, изъявивших желание присоединиться к сетям, входят объекты агропромышленного комплекса, соцобъекты, жилые дома.
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