ЗАМАНА - Более 2,5 тысяч новых объектов Дагестана получили энергию с начала 2020 года

Более 2,5 тысяч новых объектов Дагестана получили энергию с начала 2020 года

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15 апреля, 2020. Среда 00:09
Более 2,5 тысяч новых объектов Дагестана получили энергию с начала 2020 года

Компания «Россети Северный Кавказ» с начала текущего года только на территории Республики Дагестан получила заявки на присоединение 2,6 тысяч новых объектов.

Более 2,5 тысяч новых объектов Дагестана получили энергию с начала 2020 года
Экономика

В общем по регионам Северного Кавказа число поданных заявок на техприсоединение приравнивается к 6,6 тысячи.

В число объектов, изъявивших желание присоединиться к сетям, входят объекты агропромышленного комплекса, соцобъекты, жилые дома.

 

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