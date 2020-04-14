В Дагестане запущен портал позволяющий подать заявку предпринимателям для работы

В РД запустили портал, который регламентирует работу предприятий и торговых точек во время режима повышенной готовности. У предпринимателей на портале есть возможность подать заявку в Роспотребнадзор РД, а у пользователей сети будет доступ к реестру организаций, которым разрешили работать.

На сайте Мой Дагестан https://mydagestan.e-dag.ru/ есть специальная форма заявки. Её надо заполнить для получения уведомления. После отправки, заявителю отправят электронное письмо с QR-кодом. Бизнесмены смогут разместить QR-код в форме картинки на входе в торговую точку или офис. Отсканировав данный код, жители республики смогут убедиться в санитарной безопасности этой торговой точки.

Отметим, что доступ к базе данных заявок есть у МВД по Республике Дагестан и контролирующих органов, которые могут оперативно проверить объект на право его функционирования во время самоизоляции.