Об этом пишет официальный сайт Министерства сельского хозяйства Дагестана.
Как сообщают, в этом году значительное внимание уделяется выращиванию сортов клубники.
Аграрии Хасавюртовского района региона активно организуют на своих сельхозугодиях весенне-полевые работы.
Об этом пишет официальный сайт Министерства сельского хозяйства Дагестана.
Как сообщают, в этом году значительное внимание уделяется выращиванию сортов клубники.
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