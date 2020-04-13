ЗАМАНА - Стала известна ситуация на продуктовых рынках Дагестана

Стала известна ситуация на продуктовых рынках Дагестана

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13 апреля, 2020. Понедельник 17:09
Стала известна ситуация на продуктовых рынках Дагестана

В понедельник, 13 апреля, была проведена проверка оптово-продуктового рынка Каспийска. В ходе проверки стало известно, что цены на рынке умеренные, никаких сверхъестественных скачков.

Стала известна ситуация на продуктовых рынках Дагестана
Экономика

Продавец местной картошки прокомментировала ситуацию с ценами «Картошка местная Акушинская, выращиваем сами, цены не поднимаем и никакого дефицита нет, урожай был добротный, покупателей тоже достаточно», отметила она. Подобные комментарии были озвучены в процессе приобретения помидоров, огурцов.

Отметим, что Министерство сельского хозяйства республики ведёт ежедневный мониторинг за ценами и наличием запасов продовольствия.

Также стоит отметить, что ультраполезный имбирь, охоту за которым объявили жители республики, начал сбавлять в цене. Федеральная Антимонопольная служба говорит, что это итог здоровой конкуренции на рынке и адекватности продавцов и торговых сетей.

 

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