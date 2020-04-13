ЗАМАНА - В Дагестане почти на 3 тыс. га увеличат площади садов и виноградников

В Дагестане почти на 3 тыс. га увеличат площади садов и виноградников

Автор
13 апреля, 2020. Понедельник 00:00
В Дагестане почти на 3 тыс. га увеличат площади садов и виноградников

В Дагестане в 2020 году увеличат площади виноградников на 1,4 тыс. гектаров, в аналогичном размере планируется увеличить площади под сады. Данную информацию сообщают в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, ссылаясь на заявление главы республики Владимира Васильева.

В Дагестане почти на 3 тыс. га увеличат площади садов и виноградников
Экономика

Отмечается, что в этом году запланировано 225 тыс. га засеять яровыми, 40% работ уже завершили. В работе функционирует 1 500 единиц техники. 

В настоящее время аграриями региона заложено 500 гектаров садов и 165 гектаров виноградников.

 

Прочитано 25 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top