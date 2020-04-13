В Дагестане почти на 3 тыс. га увеличат площади садов и виноградников

В Дагестане в 2020 году увеличат площади виноградников на 1,4 тыс. гектаров, в аналогичном размере планируется увеличить площади под сады. Данную информацию сообщают в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, ссылаясь на заявление главы республики Владимира Васильева.

Отмечается, что в этом году запланировано 225 тыс. га засеять яровыми, 40% работ уже завершили. В работе функционирует 1 500 единиц техники.

В настоящее время аграриями региона заложено 500 гектаров садов и 165 гектаров виноградников.