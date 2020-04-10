Основной направленностью разрабатываемых мер является достижение трёх целей, подразумевающих: обеспечение финансовой стабильности, устойчивости секторов и отраслей экономики и поддержку регионов и населения.

Полный экономический эффект от событий сегодняшнего дня на настоящий момент не может быть предсказан, по этой причине пакет предпринимаемых мер расширят в случае необходимости.

О том, кто именно и при каких условиях сегодня может воспользоваться кредитными каникулами рассказал управляющий Отделением – Национальным банком по РД Южного ГУ Банка РФ Владимир Черний. Интервью, где он подробно обо всём рассказывает можно прочесть здесь