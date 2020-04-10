ЗАМАНА - Предусмотрена отсрочка платежей по ипотеке на срок в полгода

Предусмотрена отсрочка платежей по ипотеке на срок в полгода

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10 апреля, 2020. Пятница 15:22
Предусмотрена отсрочка платежей по ипотеке на срок в полгода

На сегодняшний день значимым риском для динамики жилищного строительства является изменение внешних условий, в частности распространение коронавируса. Правительство РФ и Банк России разрабатывают антикризисные меры, чтобы минимизировать влияние данного фактора.

Предусмотрена отсрочка платежей по ипотеке на срок в полгода
Экономика

Основной направленностью разрабатываемых мер является достижение трёх целей, подразумевающих: обеспечение финансовой стабильности, устойчивости секторов и отраслей экономики и поддержку регионов и населения.

Полный экономический эффект от событий сегодняшнего дня на настоящий момент не может быть предсказан, по этой причине пакет предпринимаемых мер расширят в случае необходимости.

О том, кто именно и при каких условиях сегодня может воспользоваться кредитными каникулами рассказал управляющий Отделением – Национальным банком по РД Южного ГУ Банка РФ Владимир Черний. Интервью, где он подробно обо всём рассказывает можно прочесть здесь

 

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