Представитель ведомства сообщил, что цены на большинство продуктов первой необходимости не изменились. Например, цена на буханку хлеба не изменилась, как и цены на курятину, в свою очередь, говядина и баранина только сезонно прибавили в цене.
Проведённые минсельхозпродом анализы состояния цен на крупных продуктовых рынках в городах региона показали, что цены на начало апреля находятся на таком же уровне, что и неделей ранее.
Представитель ведомства сообщил, что цены на большинство продуктов первой необходимости не изменились. Например, цена на буханку хлеба не изменилась, как и цены на курятину, в свою очередь, говядина и баранина только сезонно прибавили в цене.
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