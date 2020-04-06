ЗАМАНА - Цены на продукты в Дагестане не изменились

Цены на продукты в Дагестане не изменились

Автор
06 апреля, 2020. Понедельник 00:08
Цены на продукты в Дагестане не изменились

Проведённые минсельхозпродом анализы состояния цен на крупных продуктовых рынках в городах региона показали, что цены на начало апреля находятся на таком же уровне, что и неделей ранее.

Цены на продукты в Дагестане не изменились
Экономика

Представитель ведомства сообщил, что цены на большинство продуктов первой необходимости не изменились. Например, цена на буханку хлеба не изменилась, как и цены на курятину, в свою очередь, говядина и баранина только сезонно прибавили в цене.

 

 

Прочитано 41 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top