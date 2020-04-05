ФНС Дагестана окажет меры поддержки предпринимателей в связи с распространением коронавируса
- Автор Габи
- 05 апреля, 2020. Воскресенье 21:25
Глава Дагестана Владимир Васильев анонсировал меры поддержки малому и среднему предпринимательству (МСП) в связи со сложившейся в регионе обстановкой, связанной с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
В первую очередь, субъекты малого и среднего бизнеса будут поддерживать за счёт двойного снижения налоговой ставки для УСН: с 6% до 3% – в области социального предпринимательства, до 1% – в области информационных технологий. Более подробную информацию обо всех поддерживающих мерах со стороны ФНС читайте здесь
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