Глава Дагестана Владимир Васильев анонсировал меры поддержки малому и среднему предпринимательству (МСП) в связи со сложившейся в регионе обстановкой, связанной с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

В первую очередь, субъекты малого и среднего бизнеса будут поддерживать за счёт двойного снижения налоговой ставки для УСН: с 6% до 3% – в области социального предпринимательства, до 1% – в области информационных технологий. Более подробную информацию обо всех поддерживающих мерах со стороны ФНС читайте здесь