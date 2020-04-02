Уменьшилась цена на ряд продуктов первой необходимости. Например, если раньше, до карантина, максимальная стоимость за килограмм баранины составляла до 660 рублей, то на сегодняшний день цена килограмма мяса не выше пятисот рублей. Кроме того, в УФАС отметили снижение цен на крупы.
УФАС: цены на продукты в махачкалинских супермаркетах не завышены
- Автор Габи
- 02 апреля, 2020. Четверг 17:44
Цены на продукты в супермаркетах Махачкалы не завышены. Данную информацию сообщает врио руководителя УФАС по РД. Он отметил, что сотрудники антимонопольной службы каждый день мониторят цены в наиболее крупных сетевых магазинах.
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