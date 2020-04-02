УФАС: цены на продукты в махачкалинских супермаркетах не завышены

Автор Габи

Цены на продукты в супермаркетах Махачкалы не завышены. Данную информацию сообщает врио руководителя УФАС по РД. Он отметил, что сотрудники антимонопольной службы каждый день мониторят цены в наиболее крупных сетевых магазинах.