ЗАМАНА - УФАС: цены на продукты в махачкалинских супермаркетах не завышены

УФАС: цены на продукты в махачкалинских супермаркетах не завышены

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02 апреля, 2020. Четверг 17:44
УФАС: цены на продукты в махачкалинских супермаркетах не завышены

Цены на продукты в супермаркетах Махачкалы не завышены. Данную информацию сообщает врио руководителя УФАС по РД. Он отметил, что сотрудники антимонопольной службы каждый день мониторят цены в наиболее крупных сетевых магазинах.

УФАС: цены на продукты в махачкалинских супермаркетах не завышены
Экономика

Уменьшилась цена на ряд продуктов первой необходимости. Например, если раньше, до карантина, максимальная стоимость за килограмм баранины составляла до 660 рублей, то на сегодняшний день цена килограмма мяса не выше пятисот рублей. Кроме того, в УФАС отметили снижение цен на крупы.

 

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