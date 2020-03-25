ЗАМАНА - Путин предложил обложить налогом банковские вклады

Путин предложил обложить налогом банковские вклады

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25 марта, 2020. Среда 16:50
Путин предложил обложить налогом банковские вклады

Лидер РФ Владимир Путин предложил обложить налогом банковские вклады. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», говоря о способах поддержки экономики и россиян на фоне эпидемии коронавируса.

Путин предложил обложить налогом банковские вклады
Экономика

«Во многих государствах мира процентные доходы граждан от вкладов в банках облагаются налогом. В России пока нет», — сообщил Путин, а после сделал предложение установить 13% налог на процентный доход физических лиц с вкладов размером больше 1 миллиона рублей.

 

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