Так, в 2021 году республике из федерального бюджета будет выделено 900 млн рублей, а в 2022 году – 1,3 млрд рублей. В прошлом году согласно данному проекту республика получила 143 млн рублей. На эти средства завершили строительство 5-ти объектов водоснабжения.
Дагестан за два года получит 2,2 млрд рублей по проекту «Чистая вода»
- Автор Габи
- 25 марта, 2020. Среда 16:30
Дагестан с 2021 по 2022 годы получит 2,2 млрд рублей согласно федеральному проекту «Чистая вода».
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