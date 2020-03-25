ЗАМАНА - Дагестан за два года получит 2,2 млрд рублей по проекту «Чистая вода»

Дагестан за два года получит 2,2 млрд рублей по проекту «Чистая вода»

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25 марта, 2020. Среда 16:30
Дагестан за два года получит 2,2 млрд рублей по проекту «Чистая вода»

Дагестан с 2021 по 2022 годы получит 2,2 млрд рублей согласно федеральному проекту «Чистая вода».

Дагестан за два года получит 2,2 млрд рублей по проекту «Чистая вода»
Экономика

Так, в 2021 году республике из федерального бюджета будет выделено 900 млн рублей, а в 2022 году – 1,3 млрд рублей. В прошлом году согласно данному проекту республика получила 143 млн рублей. На эти средства завершили строительство 5-ти объектов водоснабжения.

 

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