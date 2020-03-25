В соответствии со словами министра промышленности и энергетики Сайгидпаши Умаханова, значительного роста регион добился в обрабатывающих производствах. При этом следует отметить, что за этот период наблюдалось снижение в области производства готовых металлических изделий, нефтедобычи.
В Дагестане на 14% увеличился объём промышленного производства
- Автор Габи
- 25 марта, 2020. Среда 16:07
В Дагестане за январь и февраль 2020 года на 14% возросли объёмы промышленного производства.
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