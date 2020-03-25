Как сообщает "Замана" пресс-служба Отделения – Национального банка по РД, это в 2,6 раза больше, чем в прошлом году. В целом вся сумма данных платежей приравнивается к 30,9 млрд рублей, что говорит о росте по сравнению с 2018 годом на 67%. Подробнее читайте на официальном сайте РИА Дагестан
В Дагестане за год более 32 млн раз расплатились картами
- Автор Габи
- 25 марта, 2020. Среда 13:33
В 2019 году на территории Дагестана зафиксировали свыше 32 млн безналичных операций с применением платёжных карт по оплате товаров и услуг.
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