ЗАМАНА - В Дагестане за год более 32 млн раз расплатились картами

В Дагестане за год более 32 млн раз расплатились картами

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25 марта, 2020. Среда 13:33
В Дагестане за год более 32 млн раз расплатились картами

В 2019 году на территории Дагестана зафиксировали свыше 32 млн безналичных операций с применением платёжных карт по оплате товаров и услуг.

В Дагестане за год более 32 млн раз расплатились картами
Экономика

Как сообщает "Замана" пресс-служба Отделения – Национального банка по РД, это в 2,6 раза больше, чем в прошлом году. В целом вся сумма данных платежей приравнивается к 30,9 млрд рублей, что говорит о росте по сравнению с 2018 годом на 67%. Подробнее читайте на официальном сайте РИА Дагестан

 

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