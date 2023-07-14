Офицер Ренат Елманбетов: «Нашу Армию поддерживает народ, а армия, поддерживаемая народом, непобедима!»

Герои в России всегда были, есть и будут. Они существуют не только в фильмах и на страницах книг, они находятся среди нас. Наш маленький Ногайский район, в составе Великой России гордится своими героями. Героями нашего времени – участниками специальной военной операции. Они защищают интересы нашей страны, отстаивают нашу честь, будущее и страну. Этих героев надо знать в лицо, о них нужно рассказывать молодым, чтобы подрастающее поколение брал с них пример. Также как они любили свою Родину, также были готовы на ее защиту…

Ренат Елманбетов уроженец села Нариман Ногайского района Республики Дагестан за мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции награжден Орденом Мужества, медалью «За ратную доблесть», недавно и медалью «За отвагу». О его подвигах в ходе СВО было написано мною ранее: с поля боя он на своих плечах вынес четырех раненых боевых товарищей, проник в позицию врага и привел «языка» …

Наш земляк после очередного отпуска снова направился в Херсонскую область. И в одном из боев он был тяжело ранен. После ранения в течение двух месяцев восстанавливал свое здоровье в одном из госпиталей Ростова. Благодаря нашим опытным врачам, он быстро встал на ноги. Как раз к этому времени у него истекал срок службы по контракту.

Ренат, как настоящий патриот своей страны, решил продлить контракт и снова встать на защиту Отечества. Он прошел военно-врачебную комиссию, затем приехал к родителям в родное село. Ренат сказал маме, что не может поступить иначе, его боевые товарищи – отдавшие жизнь за страну, стоят перед его глазами. Он не может забыть их. Его любимая страна, нуждается в его защите. Другие боевые товарищи Рената, продолжают выполнять свой сыновий долг перед Родиной. А он – сильный, опытный в боевом деле, имеющий награды, участник Парада Победы в Москве, правнук ветерана Великой Отечественной войны, не может спокойно спать и работать здесь, когда нужен там. Ренат попросил маму дать свое согласие на его дальнейшую службу по контракту и направиться в зону СВО. Тогда его мама ветеран педагогического труда и мудрая женщина Саниет Елманбетова так ответила сыну: «Мысли матери о ребенке своем, а мысли детей – далеко. Не ты один, сын мой, защищаешь страну, много ребят молодых, как ты в зоне СВО выполняют свой долг перед Родиной. Где бы ты не был, пусть Всевышний бережет тебя». После таких слов он со спокойной душой, отправился на дальнейшую службу.

Сейчас Ренат Елманбетов – командир подразделения, работает инструктором, учит молодых бойцов военному делу. Немногословный, требовательный, мужественный, но да чего же добрый и болеющий душой за всех Ренат. И такой внимательный, никогда не забудет поздравить с праздником даже просто знакомых. Вот с кого должны брать пример молодые ребята. С настоящего патриота, любящего свою страну, готового на все ради защиты его интересов.

– В это нелегкое время вся Россия поддерживает Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, мы все вместе с ним, все поколения нашей страны. И в этом единстве – наша сила. Специальная военная операция была необходима, в этом уже мало кто сомневается. Наша страна ведет серьезную борьбу за защиту своих национальных интересов, за свою независимость. Россия — это сильная страна, мы готовы защищать свою родину и своих братьев. Нашу Армию поддерживает народ, а армия, поддерживаемая народом непобедима!

Призываю молодое поколение любить свою Родину, быть опорой для своей семьи. Ведите себя так, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки могли гордиться вами. Совершайте поступки, которые вызывали гордость не только у ваших близких за вас, а вся страна могла гордиться вами. Пусть страна знает какие герои выходят у нас из разных народов. Героями не рождаются, героями становятся. Они показывают свое дело. Каким бы ты не был в жизни человеком, находясь в зоне СВО ты можешь показать всему своему народу пример. Показать какой ты на самом деле. Победа будет за нами! Да здравствует Россия! – обращается к молодым ребятам наш герой-земляк.

Рената Елманбетова в мае текущего 2023 года наградили медалью «За отвагу». Мы пока не знаем за какой подвиг он награжден этой медалью, но знаем, что эта— государственная награда Российской Федерации, вручаемая за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряжённых с риском для жизни. Выполняя задачи командования, Ренат Алимханович не раз рисковал жизнью. Пусть он всегда будет под защитой Всевышнего, пусть будет с Победой вернется он в свой дом, к своим родителям, к жене и детям.

Мы гордимся тобой, Ренат. Наш герой и пример для молодого поколения.