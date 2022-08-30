Нурмагомед Гаджимагомедов "ГЕРОЙ ОПЕРАЦИИ Z"

В числе Героев как профессиональные военные, так и простые люди гражданских профессий, ставших на защиту Родины от укронацистов. На сайте проекта уже собрано более ста коротких видеороликов, где военные, медики и добровольцы рассказывают о совершённых подвигах за первое полугодие 2022 года.

Один из роликов посвящён подвигу нашего земляка, Герою России ст. лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову. Офицер погиб в первые дни спецоперации по защите Донбасса. Попав в окружение превосходящего по силам противника, он принял огонь на себя, а потом, чтобы не сдаваться в плен живым, подорвал себя и окруживших его нацистов гранатой. Старший лейтенант Гаджимагомедов повторил подвиг лётчика Романа Филипова, который героически погиб в Сирии в 2018 году.

Истории, рассказанные в проекте, многообразны, они про тех, кто сажает подбитые самолёты, выводит из окружения солдат, совершает сложные тактические манёвры и до конца стоит на своих рубежах ради мира. Героями видеороликов становятся мужчины и женщины, профессиональные военные и добровольцы, те, кто родился в Донбассе и освобождает Родину от врага, и те, кто приехал на Украину из России, не захотев остаться в стороне. Все они ежедневно совершают подвиги, достойные подвигов своих предков, спасших мир от фашистских захватчиков.

Самым молодым Героем, про которого рассказывает проект, стал Иван Юртаев. Боевая машина, которой управлял девятнадцатилетний юноша, попала под огонь противника. Умело маневрируя боевой машиной, Юртаев защищал бронетехникой товарищей, выбирал удобные позиции для ведения огня по вооружённым формированиям националистов.

Также в проекте "Герои операции Z" рассказывается о самых различных видах российского вооружения: самолётах, вертолётах, миномётах, гаубицах и т.д. Обо всём, без чего невозможна спецоперация и её успех. Граждане смогут подробно узнать о новинках нашего вооружения и об оружии, которое изобрели ещё в Советском Союзе, но оно до сих пор очень надёжно и эффективно.