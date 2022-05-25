Балтийский фронт

Принятое весной 2022 года совместное решение Швеции и Финляндии о подаче заявки на вступление в Организацию Североатлантического договора кардинально меняет расстановку сил на северо-западных рубежах современной России. Надо думать, рано или поздно будут преодолены и эскапады играющего свою партию пантюркиста Эрдогана по поводу недопущения этих государств в курируемый США военно-политический союз.

И военные, и политики теперь будут вынуждены искать ответ на новый виток милитаризации Балтийского региона, которая началась задолго до открытого выступления русской армии на стороне народных республик Донбасса. Наивно полагать, что общественное мнение в Суоми и Свеонии только сейчас, после начала СВО, качнулось в сторону перехода под натовский патронаж.

Постепенное увеличение сторонников вступления этих стран в Североатлантический альянс показывали данные социологических опросов еще со времен «Русской весны» 2014 г., доходя уже в то время до 40-50%. Однако такая тенденция отражает только настроения в среде далеких от политики обывателей. Что касается правящих элит, то и в Стокгольме, и в Хельсинки всегда имелись публичные лидеры, многие годы наживавшие политический каптал на запугивании своих соотечественников мифической «российской угрозой».

В Финляндии поборником вступления в Североатлантический альянс традиционно считалась правоцентристская Национальная коалиция – именно ее представляет ныне действующий президент этой страны. В Швеции пронатовские симпатии демонстрировали либерал-консерваторы из Умеренной коалиционной партии, оппонировавшие традиционному внешнеполитическому нейтралитету своего государства.

Характерно, что против присутствия в натовских рядах в странах Скандобалтики выступали и стойкие идеологические соперники: и различные течения в рядах левых, и правые традиционалисты, и популисты, вроде «Истинных финнов» в Финляндии.

Внешне все стало стремительно меняться, начиная с осени минувшего 2021 г. Именно тогда атлантисты включили на всю мощь информационно-пропагандистскую машину и привлекли к обработке общественного мнения «агентов влияния», воспитанных еще во времена «холодной войны». Поэтому ошибается тот, кто полагает что массовая русофобская истерия, охватившая страны северной Балтики в последние месяцы - это стихийное и независимое явление.

Нельзя не признать, умеют делать свое дело Центры передового опыта НАТО – смешанные военно-гражданские организации, размещенные в Балтийском регионе в начале «нулевых» годов. Среди них особенно выделяются центры в Таллине и в Риге, предназначенные, в том числе, для проведения соответственно операций в киберпространстве и для проведения пропагандистских акций.

А в 2020-е гг. к ним еще добавились аналогичные подразделения, созданные на платформе Европейского союза. В Хельсинки развернули Центр по обмену опытом информационного воздействия ЕС и НАТО, а в Вильнюсе на средства американских патронов начали возводить базу по кибервойне. Именно Литве было поручено взять на себя создание структуры «информационных войск» «единой Европы».

Теперь не приходится удивляться синхронному всплеску массового психоза, возникшего в шведском и финском обществах в период переговоров между российскими и западными дипломатами по поводу недопустимости расширения Североатлантического альянса. Как по команде, в СМИ и социальных сетях стали разгоняться фантастические версии о вероятных российских вторжениях на шведский Готланд и приграничные финляндские уезды. Сделать это коварные русские намеревались якобы для того, чтобы перевести балтийских нейтралов в разряд государств с «нерешенными пограничными конфликтами». А для таковых, как известно, путь для приема в НАТО юридически закрыт.

Причем комплексная психологическая обработка своих сограждан дополнялась показательными военными демонстрациями шведских военных на Готланде, а финляндских – близи границ с Россией. Последние, к слову, были еще и поддержаны спешно прибывшим будто бы на учения американским военным контингентом.

На этом фоне многие забыли, что весь сыр-бор разгорелся не по инициативе российского руководства, для которого Северо-Запад Балтики отнюдь не являлся приоритетом внешнеполитической линии. Толчком для антироссийской информационной кампании послужило заявления официальных лиц США о возможном допуске Стокгольма и Хельсинки в ряды Североатлантического союза. Таким виделся ответ Вашингтона на требования Москвы вернуть НАТО к границам 1997 г.

Закулисные манипуляторы в своей русофобской вакханалии умело сыграли и на застарелых обидах финского общества, а также на тщательно подпитываемой многие годы завышенной самооценке по поводу ее вклада в события первой половины ХХ столетия: многие финны до сих пор искренне считают, что в «зимней войне» 1939-1940 гг. победили именно их пращуры, а в катаклизмах Второй мировой, как вещает национальная историческая школа, «Финляндия заняла второе после СССР место».

При этом историческая память финского общества оказалась весьма избирательна. Например, никто в этой стране и не думает вспоминать об отказе СССР от стратегической военно-морской базы в Порккала-Удд, которую все тот же Н. Хрущев, увы, передал нашим соседям за пятьдесят лет до истечения срока ее аренды. Одно это событие разбивает любые аргументы относительно каких-либо агрессивных намерений Москвы к бывшему гитлеровскому союзнику. Ради прочного мира с Финляндией Хрущев даже изменил территориально-государственное устройство СССР, переведя Карело-Финскую союзную республику в разряд автономной республики – Карельской АССР в составе РСФСР.

Показательно, что именно в Суоми пронатовские настроения сегодня достигли своего апогея, тогда как в шведском «политическом классе» еще раздаются здравые голоса, притом вполне официальные, относительно невозможности размещения в будущем на территории страны ядерного оружия и натовских военных баз. Финляндские же власти, прямо на глазах последовательно ломают не только достижения политиков прежних лет, вроде Договора о взаимной помощи 1948 г. или Договора об основах отношений 1992 г. Именно они одними из первых сознательно рушат экономическую основу благополучия своего народа, прямо завязанную на взаимовыгодное партнерство с Российской Федерацией.

Таким образом, страны-аутсайдеры мировой политики в критический момент предпочли безоглядно примкнуть к новым гегемонам. Однако ими совершенно упущен то факт, что в современной ситуации доминирование Запада совсем не очевидно, а на арену глобализации выходят новые влиятельные игроки. Роль пустых марионеток Атлантического альянса в итоге сулит бывшим нейтралам куда больше издержек и провалов, нежели кратковременная эйфория от причастности к разношерстному лагерю недоброжелателей России.