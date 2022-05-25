Число украинских террористов, продолжающих выходить из подвалов «Азовстали» с белыми флагами, растет с каждым часом. Только за минувшие сутки в плен сдались 694 боевика, заблокированных на комбинате, всего за два дня сложили оружие 959 человека, в том числе 80 раненых. Да, пока среди них нет командиров украинских боевиков самого высокого звена, в ожидании чуда они еще хоронятся в подвалах комбината. Но это дело времени, уверен глава ДНР Денис Пушилин. Выкурят и этих преступников.

Сейчас выбравшихся на солнечный свет персоналий допрашивают, чтобы установить личности, проверить на причастность к преступлениям против мирного населения и переправить в места не столь отдаленные (если отсутствуют медицинские показания для стационаров Донбасса). Ждать от каждого из них можно любой подлости.

Часть из них уже дожидается своей участи в следственном изоляторе № 1 в Ростове-на-Дону, построенном еще в 1768 году в виде буквы Е — в честь российской императрицы Екатерины II, там, где еще во время гитлеровской оккупации немцы расстреливали советских подпольщиков, сообщает главный редактор «Сегодня.ру» Юрий Котенок в авторском Telegram-канале.

Понятно, что украинским неонацистам подобная участь не грозит, по крайней мере, без судебного процесса, на котором будут разбираться их преступления. И он должен быть открытым, а что самое главное — по законам республик Донбасса. За это, кстати, выступают и в Совете Федерации РФ.

«Всех неонацистов из Азова нужно судить за совершенные преступления в Донецкой и Луганской народных республиках, там, где они и совершали свои преступления. Отдельно хочу отметить, что запрет Конституционного суда России на применение смертной казни в нашей Стране основан на Конституции России и на территориях суверенных государств ДНР и ЛНР не действует», — написал в Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

С этим мнением согласен и глава Крыма Сергей Аксенов, который требует не обменивать «крыс из подвалов „Азовстали“», а судить их в ДНР и ЛНР, где есть смертная казнь и «где они совершали свои преступления». В свою очередь, Денис Пушилин уверен, что судьбу сдавшихся нацистских преступников должен решать международный трибунал. И как бы ни сочинял Зеленский о том, что всех азовцев спасут, поскольку эти люди «нужны Украине живыми», большинство из них (часть, возможно, придется обменять, чтобы вызволить из бандеровского кошмара наших ребят), так или иначе, предстанут перед судом. Причем эмоции на процессе будут во многом сопоставимы с эмоциями Нюрнберга, учитывая огромное количество собираемых показаний о садизме украинских неонацистов и руины, разрушенного ими Мариуполя.

Сегодня, по оценкам экспертов, свыше 60% жилого фонда этого города не подлежит восстановлению. В некогда полумиллионном Мариуполе, втором городе ДНР после Донецка, в настоящее время остается лишь около 200 тыс. мирных жителей. И в большинстве своем покинувшие его люди не хотят возвращаться обратно, чтобы не вспоминать об ужасах пережитого. Но Мариуполь будет восстановлен — полностью, в этом, можно не сомневаться, Россия поможет.

Известны и планы на этот счет: город превратят в курортную зону. Восстановят и завод им. Ильича, но комбинат «Азовсталь» будет снесен. На его месте появится парковая зона или технопарк, этот вопрос все еще обсуждается. По словам Дениса Пушилина, в данном случае учтено мнение мариупольцев, которые считают, что комбинат загрязнял окружающую среду с момента, как только появился. Однако, похоже, это не самая основная причина: люди просто не хотят оставлять в своем городе комбинат, который ассоциируется у них с бандеровскими карателями.