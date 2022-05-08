ЗАМАНА - Сергей Меликов и Сергей Захаров передали госнаграды родственникам погибших военнослужащих

Сергей Меликов и Сергей Захаров передали госнаграды родственникам погибших военнослужащих

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08 мая, 2022. Воскресенье 22:03
Сергей Меликов и Сергей Захаров передали госнаграды родственникам погибших военнослужащих

Сегодня, накануне празднования Дня Победы, в махачкалинском Доме Дружбы состоялась церемония передачи государственных наград родственникам военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации, погибших при исполнении воинского долга в Украине.

Сергей Меликов и Сергей Захаров передали госнаграды родственникам погибших военнослужащих
Защита Донбасса

Ордена Мужества, которыми указом Президента России были отмечены за проявленную отвагу военнослужащие посмертно, вручили близким Глава Дагестана Сергей Меликов и Командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Захаров.

«Спустя 77 лет со дня Великой Победы над фашизмом наши воины, наши родные и близкие снова ведут борьбу с нацизмом. И мы с вами понимаем, что в результате победа будет за нами, потому что мы защищаем не только Донбасс и другие области Украины, отстаиваем независимость нашей страны, но и будущее всего человечества. К сожалению, мы несем потери. И они всегда отражаются на лучших, потому что именно лучшие первыми идут в атаку, поднимаются в полный рост, прикрывают своих. Встречая День Победы, мы вспоминаем ребят, ушедших в этом году, совершив свой воинский подвиг. Мы будем помнить о каждом нашем земляке, вставшем на защиту Родины, всегда!», – сказал Сергей Меликов и объявил минуту молчания в память о погибших.

Соболезнования родным и близким военнослужащих выразил также Сергей Захаров.

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