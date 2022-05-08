Сергей Меликов и Сергей Захаров передали госнаграды родственникам погибших военнослужащих

Ордена Мужества, которыми указом Президента России были отмечены за проявленную отвагу военнослужащие посмертно, вручили близким Глава Дагестана Сергей Меликов и Командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Захаров.

«Спустя 77 лет со дня Великой Победы над фашизмом наши воины, наши родные и близкие снова ведут борьбу с нацизмом. И мы с вами понимаем, что в результате победа будет за нами, потому что мы защищаем не только Донбасс и другие области Украины, отстаиваем независимость нашей страны, но и будущее всего человечества. К сожалению, мы несем потери. И они всегда отражаются на лучших, потому что именно лучшие первыми идут в атаку, поднимаются в полный рост, прикрывают своих. Встречая День Победы, мы вспоминаем ребят, ушедших в этом году, совершив свой воинский подвиг. Мы будем помнить о каждом нашем земляке, вставшем на защиту Родины, всегда!», – сказал Сергей Меликов и объявил минуту молчания в память о погибших.

Соболезнования родным и близким военнослужащих выразил также Сергей Захаров.