ЗАМАНА - Отправка гуманитарной помощи

Отправка гуманитарной помощи

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03 апреля, 2022. Воскресенье 18:32

Сегодня, 3 апреля, по поручению руководителя регионального отделения партии Единая Россия, Главы Дагестана Сергея Меликова с территории торгового центра Киргу в Махачкале состоялась отправка очередной партии груза гуманитарной помощи для мирных жителей Донбасса.

Отправка гуманитарной помощи
Защита Донбасса

В сборе гумпомощи приняли участие следующие муниципалитеты: города Кизилюрт, Хасавюрт, Буйнакск и Дахадаевский, Докузпаринский, Шамильский, Табасаранский, Казбековский, Хунзахский,
Бабаюртовский и Карабудахкентский районы

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