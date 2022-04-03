В сборе гумпомощи приняли участие следующие муниципалитеты: города Кизилюрт, Хасавюрт, Буйнакск и Дахадаевский, Докузпаринский, Шамильский, Табасаранский, Казбековский, Хунзахский,
Бабаюртовский и Карабудахкентский районы
Отправка гуманитарной помощи
- Автор Мадина
- 03 апреля, 2022. Воскресенье 18:32
Сегодня, 3 апреля, по поручению руководителя регионального отделения партии Единая Россия, Главы Дагестана Сергея Меликова с территории торгового центра Киргу в Махачкале состоялась отправка очередной партии груза гуманитарной помощи для мирных жителей Донбасса.
В сборе гумпомощи приняли участие следующие муниципалитеты: города Кизилюрт, Хасавюрт, Буйнакск и Дахадаевский, Докузпаринский, Шамильский, Табасаранский, Казбековский, Хунзахский,
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