В этот день в 1799 году русская эскадра под командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова взяла штурмом крепость Корфу.

3 марта 1799 года русская эскадра Федора Ушакова взяла крепость Корфу в Средиземном море. Решительные действия великого флотоводца позволили овладеть неприступной крепостью с минимальными потерями. Суворов писал Ушакову: «Зачем не был я при Корфу, хотя бы мичманом!» ПРЕДЫСТОРИЯ Революционные войны Франции в конце XVIII века привели к тому, что на Средиземном море многие ключевые пункты в том числе Ионические острова, контроль над которыми позволял распространять своё влияние на Балканы, оказались захваченными французами. Черноморской эскадре Федора Фёдоровича Ушакова при поддержке небольшой турецкой флотилии во главе с Кадыр-беем было поручено взять под контроль Ионические острова, которые удалось захватить уже к началу ноября 1798 года. Оставалось взять только хорошо укреплённый о. Корфу. ПОЛОЖЕНИЕ И ПЛАНЫ СТОРОН Французы прикрывали о. Корфу с о. Видо и рассчитывали после затяжных артиллерийских дуэлей принудить русско-турецкий флот уйти в открытое море. Всего на о. Видо было около 800 солдат и 5 артиллерийских батарей под командованием бригадного генерала Пиврона, на о. Корфу в Старой и Новой крепостях размещалось 3 000 солдат при 650 орудиях под началом генерала Жабо. Ушаков планировал взять о. Видо, а затем, расположив на нём артиллерийские батареи, начать обстрел о. Корфу, сконцентрировав картечный огонь против расположения артиллеристов неприятеля. Во флотилии Ушакова было 12 линейных кораблей и 11 фрегатов, команда морских гренадёров 1700 человек, турецкие солдаты 4250 человек, а также 2000 греческих патриотов. Более того, русским матросам удалось к 26 января 1799 года построить на о. Корфу две батареи - напротив форта «Сан-Сальвадор» и Старой крепости, а также восстановить батарею на м. «Св. Пантелеймона». Именно с этих позиций будет наступать десант на о. Корфу. ХОД ШТУРМА 18 февраля в 7 часов утра Ушаков начинает штурм Корфу. Корабли «Казанская Богоматерь» и «Херим-Капитана» начали обстреливать картечью батарею №1 на о. Видо. Немного позже к обстрелу подключились все корабли, блокировавшие Видо. После 4-часового обстрела все батареи были подавлены, и на острове высадился десант в 2160 человек. На помощь к осаждённым пытались прийти два французских фрегата «Леандер» и «Ла Брюн», которые однако получили существенные повреждения под огнём линейного корабля «Благословление Господне» и вынуждены были отступить. После 2 часового боя 200 защитников Видо были убиты, 420 французских солдат, а вместе с ними 20 офицеров и комендант острова ген. Пиврон взяты в плен. Около 150 человек сумели перебраться на Корфу вплавь. Русские потеряли 31 человека убитыми и 100 ранеными, потери турок и албанцев составили 180 человек убитыми и ранеными. Одновременно со штурмом и взятием о. Видо русские корабли вели обстрел укреплений Старой и Новой крепости на о. Корфу. Около 14.00 албанцы попытались захватить бастион «Св. Рока», но были отбиты. Уже следующая русско-турецкая совместная атака вынудила французов отступить в крепость. Штурм Старой и Новой крепости был назначен на 19 февраля, но вечером французы сдались на почётных условиях. ИТОГИ На Корфу в плен сдались 2931 человек (в том числе 4 генерала). Военными трофеями победителей стали: 114 мортир, 21 гаубица, 500 пушек, 5500 ружей, 37 394 бомбы, 137 тысяч ядер и т. д. В порту Корфу были захвачены линейный корабль «Леандр», фрегат «Брюне», бомбардирское судно, 2 галеры, 4 полугалеры, 3 купеческих судна и несколько других кораблей. Потери союзников составили около 298 человек убитыми и ранеными, из которых 130 русских и 168 турок и албанцев. Взятие Корфу поставило точку в претензиях Франции на Средиземноморское господство, а на Ионических островах была образована Республика Ионических островов, которая некоторое время была базой русского черноморского флота. (Источник информации - портал История.РФ, https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/shturm-ostrova-korfu)