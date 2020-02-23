23 февраля - День защитника Отечества

23 февраля 1918 г. в районе деревень Большое и Малое Лопатино под Псковом бойцы 2-го красноармейского полка под командованием А.И. Черепанова вступили в бой с передовым отрядом германских войск, наступавших на Петроград. День воинской славы России. День защитника Отечества. (Министерство обороны РФ).

Исполком Петроградского Совета объявил этот день Днем защиты социалистического Отечества. Повсеместно прошла массовая кампания по вступлению добровольцев в Красную Армию, в том числе в Пскове и уездах губернии. В Пскове запись шла в Омских казармах и здании бывшего кадетского корпуса. День мобилизации сил страны на защиту завоеваний революции впоследствии стал отмечаться как День рождения Красной Армии (впервые праздновался в 1919 г.).