ЗАМАНА - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

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15 февраля, 2020. Суббота 11:05
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Вывод наших войск из Афганистана начался 15 мая 1988 г., в соответствии с заключенными в апреле 1988 г.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Памятные даты

Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА. СССР обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок, то есть до 15 февраля следующего года. По официальным сообщениям, в первые три месяца Афганистан покинули 50 183 военнослужащих. Еще 50 100 человек вернулись в СССР в период с 15 августа 1988 г. по 15 февраля 1989 г.

15 февраля 1989 г.  генерал-лейтенант Борис Громов, согласно официальной версии, стал последним советским военнослужащим, переступившим по мосту Дружбы границу двух стран. В действительности на территории Афганистана оставались как советские военнослужащие, попавшие в плен к душманам, так и подразделения пограничников, прикрывавшие вывод войск и вернувшиеся на территорию СССР только во второй половине дня 15 февраля. Пограничные войска КГБ СССР выполняли задачи по охране советско-афганской границы отдельными подразделениями на территории Афганистана до апреля 1989 г.   (Источник информации - портал История.РФ, https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/zaviershilsia-vyvod-voisk-sssr-iz-afghanistana)

 

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