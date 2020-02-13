Освобождение Будапешта

11 февраля командующий немецкими войсками в Будапеште обергруппенфюрер СС К. Пфеффер-Вильденбрух отдал приказ прорываться на запад. В ту же ночь осажденные попытались с боем прорваться по Итальянскому бульвару (позже переименованному в бульвар Малиновского). Штабы двигались параллельно по подземному канализационному каналу. Многие были убиты еще при попытке вырваться с территории замка, немногим удалось выйти к окраинам города. Из группировки численностью 30 тыс. немецких и венгерских солдат примерно 10 600 раненых были оставлены в городе. К немецкой линии обороны сумели пробиться менее 785 человек. Оставшиеся в Буде разрозненные группы к 10 часам утра 13 февраля были уничтожены или пленены, в том числе и Пфеффер-Вильденбрух со штабом. Всего в боях в Будапеште было пленено 133 тыс. и уничтожено 55 тыс. немецких солдат и офицеров. За 108 суток непрерывных боев войска 2-го и 3-го Украинских фронтов разгромили 56 дивизий и бригад врага, заплатив за победу 80 тысячами убитых и в три раза большим количеством раненых солдат и офицеров. Падение венгерской столицы, важнейшего узла сопротивления на пути к так называемой «Альпийской крепости», за горной грядой которой мечтали отсидеться гитлеровцы, явилось прелюдией к взятию Берлина. Заставив Гитлера перебросить в Венгрию с центрального участка Восточного фронта 37 дивизий, битва за Будапешт облегчила продвижение советских войск на главном направлении.

Для освобождения Будапешта и вывода Венгрии из войны войска 2-го и 3-го Украинских фронтов и силы Дунайской военной флотилии проводили крупнейшую наступательную операцию. Продолжительность – 108 суток. Боевая численность войск к началу операции – 719500. (Источник информации - портал История.РФ, https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/osvobozhdieniie-budapieshta)