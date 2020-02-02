ЗАМАНА - День воинской славы России

День воинской славы России

Автор
02 февраля, 2020. Воскресенье 10:51
День воинской славы России

Окружение в мае 1942 г. частей Красной Армии под Харьковом, поражение под Керчью резко ухудшили обстановку на всем южном крыле советско-германского фронта.

День воинской славы России
Памятные даты

Немцы практически без передышки нанесли новые удары. В конце июля 1942 г. немцам удалось форсировать Дон в его нижнем течении и захватить Ростов. Танковые и моторизованные колонны фельдмаршала Листа неудержимым потоком продвигались по бескрайним просторам Кубани. Под германской оккупацией вскоре оказались и крупные нефтяные месторождения в районе Майкопа. Над страной вновь, как и летом 1941 г., нависла смертельная опасность. 28 июля 1942 г. появился приказ Ставки № 227, подписанный лично Сталиным, известный под названием «Ни шагу назад!» 

Отказ Паулюса капитулировать перед советскими войсками еще в начале января 1943 г. стал по сути дела смертным приговором как павшим в боях, так и захваченным в плен немецким солдатам. Подавляющее большинство из 91 тыс. солдат, захваченных в Сталинграде, к началу февраля превратились в живых трупов — обмороженных, больных, обессиленных людей. Сотнями они умирали, даже не успев добраться до сборных лагерей. После окончания сражений в Сталинграде советские люди ликовали. Столь яркая и очевидная победа вдохновляла. В Германии, напротив, был объявлен трехдневный траур, который стал внешней реакцией немецкого руководства на произошедшие события. «Возможности окончания войны на Востоке посредством наступления более не существует», — заявил Гитлер на совещании высшего командного состава вермахта 1 февраля 1943 г. (Источник информации - портал История.РФ, https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/nastuplieniie-sovietskikh-voisk-pod-stalinghradom)

 

Прочитано 6 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top