День воинской славы России

Немцы практически без передышки нанесли новые удары. В конце июля 1942 г. немцам удалось форсировать Дон в его нижнем течении и захватить Ростов. Танковые и моторизованные колонны фельдмаршала Листа неудержимым потоком продвигались по бескрайним просторам Кубани. Под германской оккупацией вскоре оказались и крупные нефтяные месторождения в районе Майкопа. Над страной вновь, как и летом 1941 г., нависла смертельная опасность. 28 июля 1942 г. появился приказ Ставки № 227, подписанный лично Сталиным, известный под названием «Ни шагу назад!»

Отказ Паулюса капитулировать перед советскими войсками еще в начале января 1943 г. стал по сути дела смертным приговором как павшим в боях, так и захваченным в плен немецким солдатам. Подавляющее большинство из 91 тыс. солдат, захваченных в Сталинграде, к началу февраля превратились в живых трупов — обмороженных, больных, обессиленных людей. Сотнями они умирали, даже не успев добраться до сборных лагерей. После окончания сражений в Сталинграде советские люди ликовали. Столь яркая и очевидная победа вдохновляла. В Германии, напротив, был объявлен трехдневный траур, который стал внешней реакцией немецкого руководства на произошедшие события. «Возможности окончания войны на Востоке посредством наступления более не существует», — заявил Гитлер на совещании высшего командного состава вермахта 1 февраля 1943 г. (Источник информации - портал История.РФ, https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/nastuplieniie-sovietskikh-voisk-pod-stalinghradom)