ЗАМАНА - Битва при Шейново

Битва при Шейново

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07 января, 2020. Вторник 09:31
Битва при Шейново

7 января 1878 году началось сражение с турецкой армией при Шейново (Болгария), в котором русские войска одержали стратегически важную победу.

Битва при Шейново
Памятные даты

В результате победы при Шипка-Шейново была ликвидирована сильная группировка отборных турецких войск, образована брешь в турецком оборонительном фронте и открыта дорога на Адрианополь. Легендарном генералу Скобелеву она добавила славы, а русскую армию приблизила к победоносному окончанию войны 1877-1878 годов.

 

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