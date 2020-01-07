В результате победы при Шипка-Шейново была ликвидирована сильная группировка отборных турецких войск, образована брешь в турецком оборонительном фронте и открыта дорога на Адрианополь. Легендарном генералу Скобелеву она добавила славы, а русскую армию приблизила к победоносному окончанию войны 1877-1878 годов.
Битва при Шейново
- Автор Зухра
- 07 января, 2020. Вторник 09:31
7 января 1878 году началось сражение с турецкой армией при Шейново (Болгария), в котором русские войска одержали стратегически важную победу.
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