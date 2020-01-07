Битва при Шейново

7 января 1878 году началось сражение с турецкой армией при Шейново (Болгария), в котором русские войска одержали стратегически важную победу.

В результате победы при Шипка-Шейново была ликвидирована сильная группировка отборных турецких войск, образована брешь в турецком оборонительном фронте и открыта дорога на Адрианополь. Легендарном генералу Скобелеву она добавила славы, а русскую армию приблизила к победоносному окончанию войны 1877-1878 годов.