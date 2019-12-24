День взятия турецкой крепости Измаил

24 декабря 1790 года русские войска под началом Суворова двинулись на штурм Измаила. На крепость с разных сторон выдвинулись девять пехотных колонн, объединённых в три штурмовых крыла. К берегу Измаила подошла речная флотилия и под прикрытием огня артиллерии высадила на берег десант.

Турецкое сопротивление было упорным, но Измаил пал. Потери неприятеля составили около 26000 убитыми. 9000 турок было пленено. В качестве трофеев Суворову достались все 265 орудий, находившихся в крепости, а также 42 судна. Общее число русских потерь – 4582 человека.

Блестящее взятие Измаила русскими войсками предопределило заключение в 1792 году Ясского мира, по условиям которого Россия приобретала Крым и всё северное Причерноморье от Днестра на западе до Кубани на востоке.