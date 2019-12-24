ЗАМАНА - День взятия турецкой крепости Измаил

День взятия турецкой крепости Измаил

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24 декабря, 2019. Вторник 08:06
День взятия турецкой крепости Измаил

Взятие русскими войсками крепости Измаил имело определяющее значение в ходе Русско-турецкой войны 1787-1791 гг. Крепость являлась важнейшим стратегическим пунктом турок на Дунае.

День взятия турецкой крепости Измаил
Памятные даты

24 декабря 1790 года русские войска под началом Суворова двинулись на штурм Измаила. На крепость с разных сторон выдвинулись девять пехотных колонн, объединённых в три штурмовых крыла. К берегу Измаила подошла речная флотилия и под прикрытием огня артиллерии высадила на берег десант.

Турецкое сопротивление было упорным, но Измаил пал. Потери неприятеля составили около 26000 убитыми. 9000 турок было пленено. В качестве трофеев Суворову достались все 265 орудий, находившихся в крепости, а также 42 судна. Общее число русских потерь – 4582 человека.

Блестящее взятие Измаила русскими войсками предопределило заключение в 1792 году Ясского мира, по условиям которого Россия приобретала Крым и всё северное Причерноморье от Днестра на западе до Кубани на востоке.

 

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