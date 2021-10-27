Слободзейская операция

В начале лета к Рущуку двинулась 60-тысячная армия под командованием Ахмет-паши. 22 июня 1811 г. она атаковала около Рущука войско Кутузова (15 тыс. чел.). Русские артиллерийским огнем и контратаками отразили натиск. Турки потеряли 5 тыс. чел., русские - 500 чел. Ахмет-паша отступил и стал окапываться, ожидая нападения Кутузова. Но российский командующий, не желая рисковать, вскоре отошел со своим небольшим войском на левый берег Дуная, взорвав рущукские укрепления.

Ободренный Ахмет-паша 28 августа переправился с частью сил (36 тыс. чел.) вслед за русскими. Правда, зная прежние неудачи турецких войск на Левобережье, Ахмет-паша действовал на сей раз осмотрительно и решил дождаться, пока меньшие по численности русские сами атакуют его. Для этого он 31 августа встал лагерем близ Слободзеи и занялся укреплением позиций, отдавая инициативу Кутузову и при­глашая русского командующего проверить крепость турецкой обороны.

Кутузов разработал другой, более изощренный план - отрезать турок от сообщения с Рущуком. В темную осеннюю ночь отряд под командованием генерала Е.М. Маркова (7,5 тыс. чел.) скрытно переправился обратно на правый берег Дуная и внезапной атакой 2 октября наголову разбил не ожидавшее нападения турецкое войско у Рущука. Русские разгромили 20-тысячную армию, большая часть которой попала в плен или разбежалась. Кроме того, был захвачен огромный лагерь со, всеми запасами продовольствия и вооружений. Русские потеряли во время атаки всего 9 убитых и 40 раненых. После этого Слободзейский лагерь турок на левом берегу был блокирован войсками Кутузова, который вызвал еще не успев­шие отправиться на запад 2 дивизии из Северной Молдавии.

Ахмет-паша бежал в Рущук, бросив своих солдат на произвол судьбы. Кутузов не препятствовал его бегству, поскольку знал, что по турецким законам визирь не может вести переговоры о мире, находясь в окружении. После переправы визиря на правый берег Дуная к нему вскоре прибыл адъютант Кутузова, поздравил с удачным спасением и предложил начать мирные переговоры. Слободзейский лагерь лишился надежды на помощь извне и был полностью окружен. Лишенное подвоза боеприпасов и продовольствия турецкое войско терпело огромные лишений. Оно несло большие потери от голода, болезней и артиллерийских обстрелов.

23 ноября 1811 г. Ахмет-паша подписал акт о капитуляции остатков своей армии в Слободзейском лагере. К тому времени она сократилась до 12 тыс. чел.