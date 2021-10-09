День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год)

В Российской Федерации появился новый День воинской славы - 9 октября. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин 31 июля 2020 года. День воинской славы 9 октября - это день разгрома немецко-фашистских захватчиков в битве за Кавказ в 1943 году.

Оборона Кавказа (Битва за Кавказ) - крупная оборонительно-наступательная операция советских войск во второй период Великой Отечественной войны на территории Кавказа и Закавказья.

Значение и итоги битвы за Кавказ велики. Советская армия не только начала возвращать захваченные территории и попавших в плен людей, но и очень заметно укрепила свою мощь. Теперь она могла на равных вступать в схватки с врагом. Освобождение такого важного стратегического района, как Кавказ, - одна из самых великих побед Советского Союза в Великой Отечественной войне. Дальнейшее победоносное шествие нашей армии, теперь уже на Запад, началось именно с победы под Сталинградом и битвы за Кавказ.

Данные территории были жизненно необходимы для экономики СССР. После того как Украина оказалась в руках захватчиков, Кубань и Закавказье стали главными закромами зерна и кладовыми стратегического сырья. Главнейшее положение занимала нефть Баку. С потерей этих районов положение Советского Союза становилось бы критическим. Новый, 1943 год начался для немцев широкомасштабным контрнаступлением советских войск. Инициатива полностью перешла к нашим войскам. Результаты оказались очень значительными: были не только очищены захваченные территории, но и полностью освобождены Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Ростовская область, Ставропольский край и многие другие районы. Освобожденные территории, как основные поставщики нефти и зерна, дали значительное преимущество в ходе продолжавшейся войны. В ходе наступления Красной Армии было уничтожено около 275 тысяч вражеских солдат и офицеров, свыше 6 тысяч попали в плен, уничтожено и подбито 890 танков, свыше 2 тысяч самолетов, 2127 орудий, свыше 7 тысяч автомашин. Наши войска захватили 458 танков, 1392 орудия, 1533 миномета, свыше 15 тысяч автомашин и другое имущество противника.

Битву за Кавказ следует считать одной из составляющих частей общего наступления. Начался период не только отвоевывания захваченных земель и возвращения плененных советских людей, но и усиления боевой мощи и возможности на равных вступать в бои с немецкой армией. Успехи под Сталинградом и на Кавказе стали началом победного продвижения Красной Армии в Великой Отечественной войне.