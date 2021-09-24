Переход Суворова через Альпы
- Автор Шахри
- 24 сентября, 2021. Пятница 08:44
Сегодня памятная дата военной истории России. 24 сентября 1799 года войска под командованием Александра Васильевича Суворова совершили героический переход через перевал Сен-Готард в Швейцарии. Переход Суворова через Альпы стал беспрецедентным в истории
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