Галицкая битва
- Автор Шахри
- 26 сентября, 2021. Воскресенье 17:18
Сегодня памятная дата военной истории России. 26 сентября 1914 года русские армии под командованием генерала Иванова разгромили австро-венгерские войска в Галицийской битве.
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