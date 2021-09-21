Куликовская битва
- Автор Шахри
- 21 сентября, 2021. Вторник 17:16
Сегодня День воинской славы России. 21 сентября 1380 года в Куликовской битве русские полки Дмитрия Донского разгромили ордынское войско. После победы на Куликовом поле Русь обрела независимость и единство.
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