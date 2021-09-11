ЗАМАНА - Победа Ушакова у мыса Тендера

Победа Ушакова у мыса Тендера

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11 сентября, 2021. Суббота 17:15
Победа Ушакова у мыса Тендера

Сегодня День воинской славы России. 11 сентября 1790 года русская эскадра под командованием Федора Ушакова одержала победу над турецкой у мыса Тендра. Уцелевшие после разгрома турецкие корабли ушли из северной части Черного моря.

 

Победа Ушакова у мыса Тендера
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