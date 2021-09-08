Бородинское сражение
- Автор Шахри
- 08 сентября, 2021. Среда 17:13
Сегодня День воинской славы России. 8 сентября 1812 года русская армия под командованием Кутузова выстояла в генеральном сражении с французской армией при селе Бородино. Участь Наполеона после этого сражения была предрешена
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