День окончания второй мировой войны
- Автор Шахри
- 03 сентября, 2021. Пятница 17:09
Сегодня памятная дата России. День окончания Второй мировой войны. 3 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии.
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