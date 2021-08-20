20 августа 1939 года советские войска под командованием Жукова начали наступление против вторгшейся в Монголию японской армии у реки Халхин-Гол. Победа Красной Армии в монгольских степях удержала Японию от войны против СССР.
Сегодня памятная дата военной истории Отечества.
20 августа 1939 года советские войска под командованием Жукова начали наступление против вторгшейся в Монголию японской армии у реки Халхин-Гол. Победа Красной Армии в монгольских степях удержала Японию от войны против СССР.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..