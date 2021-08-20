ЗАМАНА - Сражение на реке Халхин-Голе

Сражение на реке Халхин-Голе

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20 августа, 2021. Пятница 16:51
Сражение на реке Халхин-Голе

Сегодня памятная дата военной истории Отечества.

Сражение на реке Халхин-Голе
Памятные даты

20 августа 1939 года советские войска под командованием Жукова начали наступление против вторгшейся в Монголию японской армии у реки Халхин-Гол. Победа Красной Армии в монгольских степях удержала Японию от войны против СССР.

 

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