9 августа 1714 года русский флот под командованием Петра Первого одержал первую в российской истории морскую победу над шведами у мыса Гангут.
Гангутское сражение
- Автор Шахри
- 09 августа, 2021. Понедельник 16:34
Сегодня День воинской славы России.
Сегодня День воинской славы России.
9 августа 1714 года русский флот под командованием Петра Первого одержал первую в российской истории морскую победу над шведами у мыса Гангут.
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