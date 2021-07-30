Петр I: влияние личности на судьбу Государства

Военная, судебная реформы позволили России стать на равных с развитыми странами Европы, привели к значительному увеличению территории страны. Каждое государство существует за счет экономики, уровня формирования производительных сил. Огромный скачок в этом направлении переместил государство на новый этап развития. Предпосылки реформ в России во время правления царя Петра I реформы затронули все области жизни Российского государства. Они были предопределены предпосылками XVII века. Деятельность Петра, познакомившего страну с европейской культурой, экономикой, государственным устройством, технологиями производства, привела к болезненному слому существующих отношений, представлений и норм, существовавших в Московской Руси. Благодаря реформе, роль Петра I в истории России становится просто огромной. Страна стала державой, которая играла важную роль в политической жизни Европы. Необходимость в проведении преобразований назрела буквально во всех сферах жизни. Петр I хорошо осознавал, проведение реформ в какой-либо одной области не даст желаемого результата. Это показывал опыт предыдущих правителей. Непростые события внутри страны требовали новых форм правления государством. Продолжительная Северная война потребовала реформ не только армии и флота, но и промышленности, особенно металлургии. Что сделал Петр 1 для развития России?

Абсолютная монархия

Абсолютная монархия в России носила название самодержавия. Прийти к этой форме правления государством пытались Иван III, Иван IV (Грозный), а также Алексей Михайлович. Отчасти это им удалось. Но главным препятствием на их пути был представительный орган – боярская дума. Устранить ее с политической арены они не смогли и вынуждены были считаться с обладателями крупных вотчин, которые пользовались влиянием в своих владениях. Это удалось только царю Петру I. Нередко случалось так, что крупных и родовитых бояр поддерживали их сородичи помельче, образуя в Думе враждующие группы. Еще с раннего детства Петр испытал это на себе в результате интриг бояр Милославских, родичей первой жены Алексея Михайловича и Нарышкиных, родственников его матери, второй жены Алексея Михайловича. Именно государственные реформы Петра I смогли воплотить в жизнь многие преобразования. В борьбе за централизованную власть его поддержали дворяне, сословие служилых людей, которые получали титул не по наследству, а за выслугу или рвение в работе. Именно эти люди были опорой Петра при проведении реформ. Для развития России боярские кланы и их распри служили тормозом. Установление самодержавия было возможным при централизации государства, путем объединения всех земель, уменьшение влияния на царя старой аристократии, которое стало возможным путем ликвидации боярской думы и земских соборов. В итоге этой реформы Россия получила самодержавие (абсолютизм, неограниченную монархию). А Петр I вошел в историю как последний царь России и первый император государства Российского.

Дворянско-чиновничий аппарат

В допетровскую эпоху правящую группу составляли светские феодалы – бояре, наделенные вотчинами; дворяне, обладавшие поместьями. Граница между двумя сословиями неуклонно сокращалась. Нередко поместья по размерам превышали вотчины, количество дворян росло за счет дарования титулов служилым людям. Новым при Петре I стало создание дворянско-чиновничьего аппарата. До Петра I главной отличительной чертой, разделяющих представителей этих сословий, было наследование земель, которая за боярами была закреплена навечно, а после смерти дворянина его родственники могли претендовать только на небольшое содержание. Что сделал Петр I? Он просто закрепил за дворянами землю при обязательной 25-летней государственной службе. Именно дворяне стали опорой государей, в силу сложившихся традиций они вынуждены были служить на службе – как штатской, так и военной. Это сословие было заинтересованно в централизованной власти, в укреплении самодержавия. Смутное время (семибоярщина) показало ненадежность боярского сословия.

Оформление дворянского сословия

При проведении государственных реформ Петром I была сформированная новая иерархия служилых людей, которые стали называться чиновниками. Она была оформлена Табелью о рангах 1722 года, где все чины: военные, статские и придворные распределены на 14 классов. К первым относились генерал-фельдмаршал, генерал-адмирал и канцлер. К последнему, 14-му, относились нижние чины – такие, как коллежские регистраторы, прапорщики, младшие аптекари, бухгалтеры, шкиперы 2-го ранга и другие. В начале каждый чин соответствовал должности, занимаемой чиновником. Тайные советники служили в Тайной канцелярии, коллежские советники значились в коллегиях. В последующем чин не всегда соответствовал занимаемой должности. Например, после упразднения коллегий чин коллежского советника остался.

Преимущество военных чинов над гражданскими

Петр I армии уделял все внимание, как и флоту. Он хорошо понимал, что без нее страна не сможет отстаивать свои интересы. Поэтому интересы военных служащих превалировали над интересами государственных служащих. Так, например, дворянский титул гражданским давали с 8-го класса, военным - с 14-го. Чины в гвардии были на 2 класса выше, чем в армии. Каждый дворянин обязан был нести государственную службу – гражданскую или военную. Сыновья дворян, достигшие 20 лет, обязаны были служить 25 лет на любой службе: военной, морской, гражданской. На военную службу отпрыски дворян поступали в 15 лет и служили на первых этапах солдатами. Сыновья высокопоставленных чиновников пребывали на солдатских должностях в гвардии. Духовенство В иерархии сословий России после дворянства шло духовенство. Православие было основной религией государства. Служители церкви имели большое количество привилегий, которые, в принципе, царь Петр I и оставил за ними. Священнослужители освобождались от различных податей и государственной службы. Государь сократил количество монахов, считая их тунеядцами, и определил, что монахом может стать человек зрелого возраста, который может жить без жены. Недовольство, а порою противостояние Русской православной церкви всем реформам Петра I, ее несомненный авторитет среди народа, привели его к выводу провести упредительные реформы, которые, по его признанию, не дадут вырасти из ее рядов новому самозванцу. Для этого он провозглашает подчинение церкви монарху. В 1701 году был образован Монастырский приказ, в ведение которого вошли все монастыри с землями.

Военная реформа

Основной заботой Петра I были армия и флот. Разогнав стрельцов, он практически оставил страну без армии, не было в ней и флота. Его мечтой был выход к Балтийскому морю. Мощным стимулом проведения военных реформ было Нарвское поражение, показавшее отсталость армии. Петр I понимал, что экономика России не могла дать качественного вооружения и оснащения. Не было достаточного количества заводов, фабрик. Не было технологий. Все приходилось начинать сначала. Еще в 1694 году, проводя Кожуховские маневры, будущий император пришел к тому, что полки, устроенные по иноземному образцу, намного превосходят стрелецкие части. Поэтому через 4 года они были распущены. Вместо них армию составляли четыре полка, созданные по западному образцу: Семеновский, Лефортовский, Преображенский, Бутырский. Они послужили основой новой русской армии. В 1699 году по его приказу был объявлен рекрутский набор. Новобранцы проходили обучение. Вместе с этим в армию пришло большое количество офицеров-иностранцев. Результатом реформ Петра I стала победа в Северной войне. Она показала боеспособность русской армии. Вместо ополчения были сформированы регулярные и хорошо обученные полки, которые полностью состояли на государственном обеспечении. Петр I оставил после себя боеспособную армию, которая была способна дать отпор любому неприятелю.

Создание военного флота Петром I

Первый русский флот, созданный Петром I, принял участие в Азовском походе. Он состоял из 2 линейных кораблей, 4 брандеров, 23 галерных судов и 1300 стругов. Все они были построены под руководством царя на реке Воронеж. Это была основа русского флота. После того как была захвачена крепость Азов, боярская дума утвердила решение Петра I строить корабли для Балтики. Были возведены верфи на эстуариях рек Олонка, Луга и Сясь, где строились галеры. Для защиты побережья и атак на вражеские корабли были закуплены и построены парусники. Базировались они недалеко от Санкт-Петербурга, немного позже была построена база в Кронштадте. Следующими были базы в Выборге, Або, Ревеле и Гельсингфорсе. Управлялся флот Адмиралтейским приказом.

Реформа образования

Образование при Петре I сделало грандиозный скачок. Для армии, флота необходимы были образованные командиры. В вопросе просвещения Петр I занимал решительную позицию, понимая, что иностранные специалисты не смогут решить проблему нехватки квалифицированных кадров. Поэтому в Москве открывается школа навигационных и математических наук и еще ряд школ, таких как артиллерийская, медицинская, инженерная. Образование при Петре I после армии имело приоритетное значение. В новой столице открыта Морская Академия. При Уральском и Олонецком заводах организованны горные школы, которые готовили инженеров. Был создан проект создания Академии наук, университета и гимназии.

Экономические преобразования

В экономике России новой стала переориентация с небольших промышленных предприятий на мануфактуры. Их общее количество составляло более двухсот. Самодержец их создание всячески поощрял. Следует сразу отметить, что российская мануфактура отличалась от европейской тем, что основной производительной силой на ней были крестьяне. Мануфактуры были казенными, помещичьими и купеческими. Они производили порох, селитру, сукно, стекло, полотно, металл и изделия из него и многое другое. По производству металла Россия стала занимать первое место в мире. Для поддержания российских производителей были введены высокие таможенные пошлины. Для ведения войны необходимы были деньги и людские ресурсы. Проводятся переписи населения. Подать теперь собиралась с мужского населения независимо от возраста. Ее размер составлял 70 копеек в год с души. Это позволило повысить сбор податей в четыре раза. Дешевая рабочая сила делала товары конкурентоспособными на европейских рынках. Происходило накопление капитала, что давало возможность модернизировать предприятия. В России существовала многоотраслевая промышленность. Основные ее центры располагались в Москве, Петербурге, на Урале.

Последствия реформ

Ученые до сих пор спорят о роли Петра I в истории России. Его реформы носили стихийный характер, обозначенный в ходе длительной Северной войны, которая вскрыла отсталость России во многих сферах жизни. Экономическое и техническое отставание от развитых стран Европы было преодолено, выход в Балтику был открыт, что сделало торговлю с Европой более доступной и выгодной. Роль Петра I в истории России многими историками воспринимается неоднозначно. Укрепление России как государства, усиление абсолютизма в виде самодержавия, экономический прорыв поставили Россию в один ряд со странами Европы. Но какими методами это было сделано! По мнению историка Ключевского, абсолютная монархия, желавшая затащить своих подданных в современность из Средневековья, заключала в себе коренное противоречие. Оно выразилось в серии дворцовых переворотов впоследствии. Самодержавие жестоко эксплуатировало крестьян, превратив их практически в рабов. Свыше 40 тысяч крестьян, оторванных от дома и семьи, работали на строительстве Петербурга. У бежавших с этой каторги под стражу брались семьи до их отыскания. Крестьяне строили заводы, мосты, мануфактуры, дороги. Условия их содержания были ужасными. Рекрутские наборы проводились из крестьян, повинности их периодически увеличивались. Вся тяжесть реформ легла на плечи народа.